Stadtlauf geht in die zweite Runde

Nach der Premiere im vergangenen Jahr gibt es im April die zweite Ausgabe des neuen Rheinfelder Stadtlaufs. Start und Ziel sind diesmal an der Bahnhofstrasse beim Hauptwachplatz. Gesucht werden Helferinnen und Helfer.

Valentin Zumsteg

Die Erwartungen der Organisatorinnen und Organisatoren sind bei weitem übertroffen worden. Bei der ersten Ausgabe des neuen Rheinfelder Stadtlaufs im April 2023 nahmen nicht wie erhofft 200 Läuferinnen und Läufer teil, sondern über 370. «Das Feedback war sehr positiv», bilanzieren Dieter Frei und Roland Gröf lin von der IG Rheinfelden Stadtlauf. Sowohl die Sportlerinnen und Sportler als auch die Stadt waren vom neuen Sportanlass begeistert. Das gibt Rückenwind für die zweite Ausgabe, die am 21. April 2024 durchgeführt wird.

Mehr Platz beim Zieleinlauf

Das Konzept hat sich bewährt, doch eine Änderung ist in diesem Jahr vorgesehen: So werden Start und Ziel nicht mehr auf dem Zähringerplatz sein. Dort war es im vergangenen Jahr wegen der vielen Teilnehmer und dem Publikum relativ eng. In diesem Jahr startet und endet das Rennen an der Bahnhofstrasse beim Hauptwachplatz/Hugenfeldschulhaus. «Dort hat es mehr Platz. Dadurch wird der Zieleinlauf für die Sportlerinnen und Sportler entspannter», sagt Roland Gröflin. Der neue Standort biete auch für das Verpflegungsangebot mehr Möglichkeiten, da die Platzverhältnisse grosszügiger sind.

Alles andere bleibt aber im Vergleich zur Premiere unverändert, weil es sich bewährt hat. Der Hauptlauf umfasst wie bis anhin fünf Kilometer. Die Strecke, die dafür zwei Mal zurückgelegt werden muss, führt vom Hauptwachplatz über die Marktgasse und den Rheinweg zum neuen Stadtpark Ost und von dort zurück ins Städtchen. Für Kinder gibt es ein Rennen über 750 Meter und für Jugendliche über 1,5 Kilometer – beide Strecken beschränken sich auf die Altstadt. «Es soll ein richtiger Volkslauf sein, bei dem alle mitmachen können», betont Dieter Frei. Die Anmeldefrist hat am 20. Januar begonnen, die ersten 20 Läuferinnen und Läufer haben bereits zugesagt. Erfahrungsgemäss kommen die meisten Anmeldungen in den letzten Wochen und Tagen vor dem Start. Nach den guten Erfahrungen im ersten Jahr erwarten die Organisatoren diesmal rund 400 Teilnehmer.

Helferinnen und Helfer gesucht

Damit der Lauf – wie bei seiner Premiere vor einem Jahr – ohne Zwischenfälle durchgeführt werden kann, braucht es rund 60 Helferinnen und Helfer, die sich für diesen Anlass engagieren wollen. «Wir freuen uns, wenn sich möglichst viele Leute melden», erklärt Roland Gröflin.

Es gibt auch schon Ideen, wie der Anlass in Zukunft weiterentwickelt werden könnte. Gröflin: «Eine Vision ist ein grenzüberschreitender Lauf.»

www.rheinfelden-stadtlauf.ch