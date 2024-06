Stadtführer während 47 Jahren

Das gibt es nicht alle Tage: Seit 1977, also seit 47 Jahren, ist Klaus Heilmann Stadtführer von Rheinfelden. Jetzt tritt der bald 80-Jährige kürzer. An der Tourismus-Versammlung vom Montagabend wurde er verabschiedet – und vor allem geehrt. Die Anwesenden ernannten ihn – auf Vorschlag von Tourismus-Präsident Franco Mazzi – zum Ehrenmitglied des Vereins. Der pensionierte Lehrer, der während rund 40 Jahren in Rheinfelden unterrichtet hat, gab eine Anekdote aus seiner langen Zeit als Stadtführer zum Besten: Einmal, als er mit einer Gruppe die Stadtkirche St. Martin besichtigte, schlich sich unbemerkt ein Kätzchen in das Gotteshaus. In der folgenden Nacht löste der Vierbeiner den Alarm in der Kirche aus. Die Polizei war schnell da, doch sie fand keinen Räuber, sondern nur ein neugieriges Busi. (vzu)