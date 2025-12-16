Immobilien
Stadt sistiert Sanierung der Waldstrasse

  16.12.2025 Rheinfelden
Vorerst ändert sich nichts. Eine allfällige Sanierung der Waldstrasse soll mit dem Leitungsbau der AEW Energie AG koordiniert werden. Archivfoto: Valentin Zumsteg
Vorerst ändert sich nichts. Eine allfällige Sanierung der Waldstrasse soll mit dem Leitungsbau der AEW Energie AG koordiniert werden. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Während rund sechs Jahren war das Baugesuch für die Sanierung der Waldstrasse zwischen Rheinfelden und Möhlin wegen Einwendungen hängig. Jetzt hat die Stadt das Baubewilligungsverfahren sistiert.

Valentin Zumsteg

Es gibt ein neues Kapitel in der langen ...

