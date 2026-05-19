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Stadt schützt ihr Glasfaserkabel-Netz besser

  19.05.2026 Rheinfelden
Mehrfache Sabotage: Drei von vier Beschuldigten haben schon über 60 000 Franken an den Schaden bezahlt.
Mehrfache Sabotage: Drei von vier Beschuldigten haben schon über 60 000 Franken an den Schaden bezahlt.

Schaden von Sabotage ist teilweise beglichen

Die Stadt Rheinfelden hat ihre Lehren aus der Glasfaser-Sabotage gezogen und den Schutz des Netzes verstärkt. Der Sachschaden ist zu grossen Teilen von drei Beschuldigten beglichen worden.

Valentin Zumsteg

In den letzten Wochen ...

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