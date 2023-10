Stadt informiert erneut zur «Neuen Mitte»

Die Stadt Rheinfelden lädt die Bevölkerung zur zweiten Informationsveranstaltung zur Entwicklung «Neue Mitte» ein. Diese findet am Montag, 6. November, um 19 Uhr im Bahnhofsaal Rheinfelden statt. Im Fokus stehen die beiden Gestaltungspläne «Bahnhof» und «Roniger-Park». Die «Neue Mitte», die Entwicklung des Bahnhofes und der angrenzenden Areale, ist für Rheinfelden zukunftsweisend. Die Planung für die gesamte Entwicklung erfolgt in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt Rheinfelden und den verschiedenen Grundeigentümerschaften, namentlich der SBB (Bahnhof), der Realstone SA (Bahnhofsaal-Areal), der Stiftung Roniger Rheinfelden (Roniger-Park) sowie weiterer Eigentümer.

An der Informationsveranstaltung, an welcher Vertreterinnen und Vertreter von allen beteiligten Parteien anwesend sein werden, stehen die beiden Gestaltungspläne «Bahnhof» und «Roniger-Park» im Fokus. Die Stadt wird die Vision «Neue Mitte» präsentieren und eine Gesamtübersicht zum Stand der Planung liefern. Damit auch junge Familien mit kleinen Kindern bei diesem für die Zukunft von Rheinfelden wichtigen Schritt mitdiskutieren können, stellt die Stadt einen kostenlosen Kinderhütedienst zur Verfügung. Dieser ist ab 18.30 Uhr im Foyer des Bahnhofsaals offen. Im Anschluss an die Veranstaltung wird ein Apéro