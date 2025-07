Stadt bietet Strassenkunst für die Daheimgebliebenen

In den Sommerferien herrscht kulturell tote Hose? Das stimmt nicht. In Rheinfelden sorgt das Kulturbüro für ein Gastspiel von «Kunos Circus Theater» und «Mea Circus». Von morgen Mittwoch bis am Sonntag ist die gemeinsame Produktion «Recto Verso» ...

In den Sommerferien herrscht kulturell tote Hose? Das stimmt nicht. In Rheinfelden sorgt das Kulturbüro für ein Gastspiel von «Kunos Circus Theater» und «Mea Circus». Von morgen Mittwoch bis am Sonntag ist die gemeinsame Produktion «Recto Verso» fünf Mal zu sehen.

Valentin Zumsteg

«Wir wollen den Daheimgebliebenen während den Sommerferien auch in den Jahren ohne das Festival ‹Brückensensationen› Strassenkunst bieten», erklärt Brigitte Brügger. Sie ist Projektleiterin Kultur bei der Stadt Rheinfelden. Das Kulturbüro ermöglicht in diesem Sommer wieder ein kulturelles Ferienangebot. Von morgen Mittwoch bis am Sonntag gastiert «Kunos Circus Theater» mit «Mea Circus» auf dem Idi-Furrer-Platz beim Roten Haus. «Das ist ein wunderbarer Ort, um an einem lauschigen Sommerabend Freiluftkultur zu geniessen», sagt Brigitte Brügger.

Alte Bekannte und junge Talente

«Kunos Circus Theater» ist in Rheinfelden bestens bekannt, seit bald 20 Jahren besucht die Truppe auf ihren Tourneen das Zähringerstädtchen immer wieder, früher gastierte sie auf der so genannten Eselwiese beim Storchennestturm und auf dem Zähringerplatz, heute gegenüber der Schiff lände. In diesem Jahr wird die Produktion «Recto Verso» gezeigt. Gestandene Künstlerinnen und Künstler sowie junge, aufstrebende Artisten begegnen darin einander. «Dieses Hinund-Her ist Garant dafür, dass die Flamme des künstlerischen Knowhows am Leben bleibt, indem sie den Fortbestand von Traditionen sichert und diese gleichzeitig erneuert», heisst es von «Kunos Circus Theater». «Unsere Truppe zeichnet sich durch ihre sprachliche Vielfalt aus. Sie umfasst Künstlerinnen und Künstler aus drei Sprachregionen der Schweiz. Wir verständigen uns auf Deutsch, Französisch und Italienisch.»

«Das kreative Potenzial des Zuhörens»

Brigitte Brügger vom Kulturbüro freut sich sehr auf die diesjährigen Aufführungen in Rheinfelden: «Es ist nicht Zirkus im klassischen Sinn, mit Zelt und einzelnen Artistiknummern. Es wird eine Geschichte erzählt, die von Kindern und Erwachsenen verstanden wird.»

Dank der Kooperation mit «Mea Circus» – einer Gruppe mit jungen Artistinnen und Artisten, die zum Teil aus der Breakdance-Szene kommen – soll ein neues Publikum angesprochen werden, das bisher eher nicht an Zirkus und Zirkus-Theater interessiert war. Erzählt wird eine Geschichte über das kreative Potenzial des Zuhörens und darüber, wie Jung und Alt voneinander lernen und profitieren. Geboten werden dabei Clownerie, Musik, Tanz und viel Artistik. Brigitte Brügger verspricht: «Es ist spektakulär und poetisch zugleich.»

Kunos Circus Theater & Mea Circus zeigen in Rheinfelden vom 9. bis 13. Juli «Recto Verso». Idi-Furrer-Platz beim Roten Haus, vis-à-vis Schifflände. Aufführungen: Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 20.30 Uhr; Sonntag um 19 Uhr.

Der Eintritt ist frei, Hutkollekte.