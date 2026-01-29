Stabwechsel an der Spitze des Fotoclubs Fricktal

An der Generalversammlung des Fotoclubs Fricktal vom 26. Januar wurde ein Präsidentenwechsel vollzogen: Rolf Meyer übergab das Amt an Alexander Stürchler. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Rosmarie Hürner (Aktuarin) und Jean-Claude Wili (Kassier) wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Rückblickend zeigte sich das Jahr 2025 als ereignisreich mit zahlreichen Höhepunkten und namhaften Referenten. Auch für 2026 ist ein spannendes Programm mit Tagesausflügen, Workshops, Vorträgen und einer Clubreise geplant. Zudem dokumentiert der Fotoclub, im Auftrag des Organisationskomitees, das Marktfest in Frick fotografisch.

Der Fotoclub Fricktal präsentiert sich finanziell gesund und zählt aktuell 30 Aktivmitglieder – beste Voraussetzungen für ein weiteres kreatives und engagiertes Vereinsjahr. (mgt)