Stabsübergabe

Frauenturnverein Gipf-Oberfrick: Nach sechs Jahren als technische Leiterin hat Astrid Fasel an der vergangenen GV das Zepter, beziehungsweise den Stab in neue Hände übergeben. Mit grossem Applaus wurde Rebekka Unternährer zur neuen technischen Leiterin gewählt.

Beim Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr stand der Sieg am Regionalturnfest Sulz-Laufenburg im Mittelpunkt, aber auch die vielen anderen Anlässe wie der Maibummel, die Vereinsreise, der Suserbummel, der Chlaushock, die vielen Arbeitseinsätze und auch die Teilnahme an der Turnshow im Januar 2025 wurden erwähnt. Dieses Jahr steht ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Am 21. Juni geht es ans eidgenössische Turnfest nach Lausanne. Das Training startet wie üblich nach Ostern.

Unter dem Traktandum Mutationen musste Präsidentin Tamara Stöckli zwei Austritte bekanntgeben. Demgegenüber standen erfreulicherweise drei Neueintritte. Marianne Büchli, Nicole Severino und Mariana Stäuble wurden mit grossem Applaus in den Reihen des FTV willkommen geheissen.

Ganz nach dem Motto «Wer rastet, der rostet» freuen sich der Vorstand und die Turnerinnen auf ein aktives Vereinsjahr. (mgt)