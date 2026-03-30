Stabsübergabe im Damenturnverein

Im Jahresbericht stand vor allem das sportliche Highlight im Zentrum: die Teilnahme am ...

An der 104. GV blickte der Damenturnverein Möhlin auf ein abwechslungsreiches und gelungenes Vereinsjahr zurück.

Charlotte Kieffer übernimmt von Evelyne Kull und Sandra Soder

An der 104. GV blickte der Damenturnverein Möhlin auf ein abwechslungsreiches und gelungenes Vereinsjahr zurück.

Im Jahresbericht stand vor allem das sportliche Highlight im Zentrum: die Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest in Lausanne. Die Netzballerinnen durften dort unvergessliche Momente erleben und den Verein würdig vertreten.

Neben den sportlichen Aktivitäten kam auch das gesellige Vereinsleben nicht zu kurz. Ein abwechslungsreiches Programm prägte das Jahr, vom sommerlichen «Stand up Paddle»-Ausflug über eine Vereinsreise mit beeindruckender Aussicht bis hin zum traditionellen «Suuserbummel», der dieses Mal von stürmischem Herbstwind begleitet wurde. Den stimmungsvollen Abschluss bildete ein gemütliches und feines Weihnachtsessen in wohliger Wärme in der Rössli-Schüre.

Grosses Engagement

Ein bedeutender Punkt der Versammlung war der Wechsel im Vorstand. Evelyne Kull und Sandra Soder gaben ihr Amt als Präsidentinnen ab und verabschiedeten sich aus dem Vorstand. Für ihr grosses Engagement und ihren Einsatz für den Verein wurden sie mit herzlichem Applaus verdankt. Charlotte Kieffer hat den Stab übernommen und ist nun Präsidentin des Damenturnvereins. Sie freut sich auf ihre neue Aufgabe und möchte als offene und kommunikative Präsidentin frische Impulse setzen.

Mit viel Motivation startet der Damenturnverein Möhlin ins neue Vereinsjahr und darf sich zudem über eine neue Vereinsausrüstung freuen. (mgt)