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Stabsübergabe im Damenturnverein

  30.03.2026 Möhlin
Der alte und neue Vorstand. Foto: zVg
Der alte und neue Vorstand. Foto: zVg

Charlotte Kieffer übernimmt von Evelyne Kull und Sandra Soder

An der 104. GV blickte der Damenturnverein Möhlin auf ein abwechslungsreiches und gelungenes Vereinsjahr zurück.

Im Jahresbericht stand vor allem das sportliche Highlight im Zentrum: die Teilnahme am ...

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