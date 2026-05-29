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Stabilität und Entfaltung

  29.05.2026 Frick
Noela Weber (v.l.), Markus Stutz, Claudia Fischer, Markus Geiter und Rebeca Pereira. Foto: zVg
Noela Weber (v.l.), Markus Stutz, Claudia Fischer, Markus Geiter und Rebeca Pereira. Foto: zVg

Die Tagesstätte der Stiftung Wendepunkt feierte in ihrem Kreativ-, Mal- und Werkatelier in Frick kurz vor der Auffahrt ihr fünfjähriges Bestehen mit einem kleinen Apéro und einer Ausstellung beeindruckender Werke zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, deren Angehörigen und ...

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