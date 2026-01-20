Stabile Vorrunde

Die U23-Junioren von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten haben in der ersten Saisonhälfte überzeugt und liegen aktuell auf dem vierten Platz. Das Team zeigt deutliche Fortschritte in Technik, Taktik und Zusammenhalt. Nun soll es in der ...

Smasher U23-Junioren überzeugen

Die U23-Junioren von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten haben in der ersten Saisonhälfte überzeugt und liegen aktuell auf dem vierten Platz. Das Team zeigt deutliche Fortschritte in Technik, Taktik und Zusammenhalt. Nun soll es in der Rückrunde so weitergehen.

Die erste Hälfte der Saison ist gespielt, und die Bilanz vom U23-Junioren-Team von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten kann sich sehen lassen: Mit einem soliden 4. Platz unter insgesamt acht Teams zeigt die Mannschaft, dass sie in dieser Saison im oberen Tabellenmittelfeld mitmischt. Der Abstand zu Schönenwerd auf Rang 3 ist nur gering – ein klares Zeichen dafür, dass der Sprung in die Top drei durchaus möglich ist und das Team die zweite Saisonhälfte mit viel Motivation in Angriff nehmen darf.

Fortschritte erkennbar

Die bisherigen Spiele haben gezeigt, dass die Smasher Junioren in ihrer Entwicklung einen weiteren grossen Schritt nach vorne gemacht haben. Sowohl individuell als auch im Zusammenspiel auf dem Feld ist eine klare Steigerung zu erkennen. Die Spieler gehen mit Köpfchen, taktischem Verständnis und vollem Einsatz in jede Begegnung. Ob in der Annahme, im Angriff oder im Block – das Team beweist Kampfgeist und Zusammenhalt.

Dass einige Partien über das Tie-Break entschieden wurden, spricht für die Ausgeglichenheit der Liga, aber auch für die mentale Stärke der Mannschaft. Auch in engen und kräftezehrenden Spielen behalten die Spieler den Fokus und zeigen, dass sie bereit sind, bis zum letzten Punkt alles zu geben.

Viel Pech beim Rückrundenstart

Mit dieser Einstellung blickt die Smash U23 zuversichtlich auf die zweite Saisonhälfte. Das Ziel ist klar: den kleinen Rückstand auf die Top 3 aufholen und sich im oberen Tabellenfeld festsetzen. Doch noch wichtiger ist, die positive Entwicklung weiterführen und in jedem Spiel das Maximum herausholen – ganz nach dem Motto: Mit Einsatz, Herz aber auch Spass zum Erfolg!

Im ersten Spiel der Rückrunde gegen Kanti Baden am Sonntag versuchten die Smasher Junioren, an die guten Ergebnisse aus der Hinrunde anzuknöpfen. Nach einer schweren Fussverletzung eines Spielers lief aber bei den Jungs – verständlicherweise – nicht mehr viel zusammen. (mgt)