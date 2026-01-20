Immobilien
Stabile Vorrunde

  20.01.2026 Laufenburg, Sport
Mit viel Einsatz und Spielfreude wollen die U23-Junioren von Smash 05 an die starken Leistungen der Hinrunde anknüpfen. Foto: zVg
Smasher U23-Junioren überzeugen

Die U23-Junioren von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten haben in der ersten Saisonhälfte überzeugt und liegen aktuell auf dem vierten Platz. Das Team zeigt deutliche Fortschritte in Technik, Taktik und Zusammenhalt. Nun soll es in der ...

