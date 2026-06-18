Staatsweine gekürt

Die Jury unter dem Vorsitz von Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth hat aus einer hervorragenden Auswahl die fünf Siegerweine auserkoren und ihnen die begehrte Auszeichnung «Aargauer Staatswein 2026» verliehen. Mit der Kürung der Aargauer Staatsweine würdigt der Kanton ...

Die Jury unter dem Vorsitz von Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth hat aus einer hervorragenden Auswahl die fünf Siegerweine auserkoren und ihnen die begehrte Auszeichnung «Aargauer Staatswein 2026» verliehen. Mit der Kürung der Aargauer Staatsweine würdigt der Kanton das Engagement und die hohe Professionalität der Aargauer Winzerinnen und Winzer. Gewinner sind beim Riesling-Sylvaner die Weinbaugenossenschaft Würenlingen, bei den weissen Spezialitäten der Kerner von Chalmberger Weinbau aus Oberflachs, beim Pinot Noir Büchli Weine in Effingen, bei den roten Spezialitäten der Wettinger Pinot Noir Barrique von Benz-Weine und in der Kategorie Schaumwein der Blanc de Noir Brut von WeinStern Wettingen. (nfz)