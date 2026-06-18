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Staatsweine gekürt

  18.06.2026 Aargau

Die Jury unter dem Vorsitz von Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth hat aus einer hervorragenden Auswahl die fünf Siegerweine auserkoren und ihnen die begehrte Auszeichnung «Aargauer Staatswein 2026» verliehen. Mit der Kürung der Aargauer Staatsweine würdigt der Kanton ...

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