Süsser Erfolg seit über 120 Jahren

Die Senioren für Senioren Magden und Umgebung besuchten kürzlich das Läckerli-Huus. Seit 2014 sind die Produktion und der Laden in Frenkendorf – und einen Besuch wert. Das Interesse der Vereinsmitglieder war gross. Fast 40 Personen nahmen teil. Kompetent und aufgelockert mit diversen Kurzfilmen wurden die Gruppen durch Produktion, Konfektion und den Laden geführt. Leider waren zur Besichtigungszeit nur wenige Mitarbeiter hinter den gläsernen Abschrankungen tätig. Nichtsdestotrotz mangelte es nicht an köstlichen Süssigkeiten aus diversen Spendern, welche die Besucher zur Degustation oder zum Naschen verführten. «Uns war nicht bewusst, dass 150 verschiedene Produkte in deren Sortiment sind. Klassische Standards, saisonale Highlights und natürlich auch individuell gestaltete Spezialitäten», halten die Magdener Senioren fest. Abschluss der Besichtigung bildete ein Apéro. (mgt)