Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

SRG-Initiative: SVP Rheinfelden für Stimmfreigabe

  30.01.2026 Rheinfelden

Am 8. März wird der Schweizer Souverän an die Urne gerufen und darf über eine Reihe von Vorlagen entscheiden. Der Vorstand der SVP Rheinfelden hat dazu seine Parolen gefasst. Zur Volksinitiative «Ja zu einer unabhängigen, freien Schweizer Währung mit Münzen oder ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote