Squasherinnen auf NLA-Playoff-Kurs

Am vergangenen Samstag fand der dritte Spieltag der Damen in Frick statt. Fünf Teams trafen sich zu mehreren Begegnungen in der Squashhalle. Dabei gewannen die Fricktaler Squasherinnen zweimal 3:0. Nun steht noch ein Qualifikationstag im März in Zürich an, bevor die vier besten Teams im April in Uster an den Playoffs um den Schweizermeistertitel kämpfen. Die amtierenden Vize-Schweizermeisterinnen stehen dank ihrem 3. Rang auf Playoff-Kurs. (mgt)