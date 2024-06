Sprinterin Fabienne Hoenke für Leichtathletik-EM in Rom selektioniert

Der Schweizerische Leichtathletikverband Swiss-Athletics hat seine Delegation für die Leichtathletik Europameisterschaften bekanntgegeben, welche vom 7. bis 12. Juni in Rom stattfinden werden. Mit dabei: Fabienne Hoenke aus Möhlin.

Eine Rekordzahl von 60 Athletinnen und Athleten haben sich entweder durch das Erreichen einer Limite oder durch ihre Position in der Weltrangliste ihr Ticket gesichert. Angeführt wird das EM-Team von der amtierenden 200m-Europameisterin Mujinga Kambundji, und neben ihr sind mit Simon Ehammer, Annik Kälin, Ditaji Kambundji und Ricky Petrucciani auch alle anderen Medaillengewinnerinnen und -gewinner der letzten EM mit dabei.

Startplatz dank Weltranglistenposition und Mujinga Kambundji

Ebenfalls in der EM-Delegation dabei ist Fabienne Hoenke aus Möhlin, sie wurde für die 200m selektioniert. Die für den LV Fricktal startende Sprinterin hatte im letzten Jahr für Aufsehen in der Leichtathletikszene gesorgt, als sie in der Juniorenkategorie sowohl in der Halle wie auch im Freien einen neuen Schweizerrekord über die 200m aufgestellt hatte, und damit Mujinga Kambundji als U20-Rekordhalterin abgelöst hatte.

Kambundji ist auch indirekt daran beteiligt, dass nun die junge Fricktalerin an ihren ersten Europameisterschaften bei den Aktiven starten darf, da die Bernerin als Titelverteidigerin eine Wildcard hat und dadurch drei weitere Schweizerinnen an den Start gehen dürfen.

Start in Rom als Abwechslung zu Maturaprüfungen

Fabienne Hoenke hat in diesem Jahr bereits wieder mit guten Resultaten auf sich aufmerksam gemacht, so gewann sie bereits an mehreren Challenger-Meetings der Continental-Tour die 200m und konnte sich in der Schweizer Spitze etablieren. Für diese Leistungen wird sie nun mit einem Startplatz in Rom belohnt.

Mit ihren 20 Jahren ist sie die jüngste Einzelstartende im Schweizer EM-Team. Sie kann es selber noch kaum fassen, was sie erreicht hat: «Vor zehn Jahren habe ich mit meiner Familie die EM in Zürich besucht und dabei Mujinga Kambundji angefeuert. Dass ich nun 10 Jahre später selbst an einer EM starten darf, und noch dazu mit Mujinga in der gleichen Disziplin, ist einfach nur genial.»

Nun geht es für die Maturandin, die derzeit in den Maturprüfungen steckt, also nach Rom, eine willkommene Abwechslung zum Prüfungsstress. (mgt)