Die Pferdeliebhaber in Möhlin und Umgebung können sich auf ein aufregendes Wochenende freuen, wenn der Reitverein Unterfricktalische Kavallerievereins (UFKV) seine jährliche Springkonkurrenz veranstaltet. Die Veranstaltung, die am Wochenende des 25. und 26. Mai im Burstel in ...