SPOT AUS – WIR SAGEN DANKE

Der Theaterverein Wegenstetten blickt dankbar auf die diesjährigen Aufführungen zurück. Viele Besucherinnen und Besucher haben mit ihrem Interesse, ihren Reaktionen und der warmen Atmosphäre dazu beigetragen, dass die Spieltage zu einem schönen, gemeinsamen Erlebnis wurden.

Ein besonderer Dank gilt allen Beteiligten vor, auf und hinter der Bühne. Jede einzelne Person hat mit grossem Einsatz und viel Herzblut dazu beigetragen, dass das Stück Gestalt annehmen konnte.

Ebenso bedankt sich der Verein bei den Unterstützerinnen und Unterstützern aus der Region. Die Beiträge unserer Gönner und Sponsoren ermöglichen es, kulturelle Arbeit weiterhin lebendig zu halten.

Diese Wertschätzung motiviert uns, auch in Zukunft mit Leidenschaft an neuen Projekten zu arbeiten. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächsten Theaterabende in Wegenstetten. (mgt)