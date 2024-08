Sportliche Leistungen und ausgelassene Stimmung

Grümpeli in Kaiseraugst

Am Wochenende vom 10. und 11. August verwandelte sich die beschauliche Gemeinde Kaiseraugst in ein Zentrum sportlicher Leidenschaft, als das alljährliche Grümpeli-Turnier auf dem Dorfsportplatz inmitten der Kastellmauern stattfand. Zahlreiche Teams, bestehend aus Hobbyfussballern, Familien und Freundeskreisen, traten gegeneinander an und sorgten für packende Spiele, bei denen der Spass im Vordergrund stand.

Bereits am frühen Samstagmorgen herrschte reges Treiben auf dem Sportplatz. Trotz sommerhaften Temperaturen fanden sich zahlreiche Zuschauer ein, um ihre Favoriten lautstark zu unterstützen. Von Jung bis Alt war jede Altersgruppe vertreten, was für eine bunte und lebendige Atmosphäre sorgte. Das Turnier zeichnete sich durch Fairplay und Teamgeist aus. Neben dem sportlichen Geschehen gab es auch abseits des Platzes viel zu erleben. Regionale kulinarische Köstlichkeiten, Erfrischungen und Live-Musik rundeten das Erlebnis im Herzen des Dorfes von ab. Das Organisationsteam des Vereins Grümpeli Kaiseraugst zeigte sich am Ende des Wochenendes hochzufrieden. «Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie dieses Turnier die Menschen zusammenbringt», sagte Organisator Simi Arces. «Wir sind stolz auf die grossartige Beteiligung und die positive Stimmung. Es war ein gelungenes Event für die ganze Gemeinde.»