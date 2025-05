Konfirmation in Laufenburg

Am 18. Mai wurden in der Reformierten Kirche zu Laufenburg zehn junge Menschen durch Pfarrer Norbert Plumhof konfirmiert. Anja Honegger, Clara Märki, Elias Hajek, Emilia Lerch, Lea Winter, Lena Wüthrich, Levin Hüsler, Nils Tanner, Riana Schär und Ronja Güdel gestalteten ihren Konf irmationsgottesdienst zum Thema «Sport, Gemeinschaft und Glaube» und bestätigten dann mit einem deutlichen «Ja», dass die Konfirmandenzeit für sie nicht nur ein kurzer Sprint zur Konfirmation bleiben soll, sondern dass sie auch für ihr weiteres Leben Teil von Gottes Team bleiben wollen. Musikalisch begleitet wurde der Gottesdienst von David Homolya an den Tasten und Till Streit als Solosänger.

Nach dem Gottesdienst wurden die Konfirmanden, ihre Familien und alle anderen Gottesdienstbesucher von der Musikgesellschaft Schwaderloch und der Trachtengruppe Laufenburg mit einem musikalischen Apéro zum Verweilen eingeladen.