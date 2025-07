Sport und Fun am Rhein

Tennis-FerienSpass und Projekt zur Nachwuchsförderung

Der Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg (TC KWL) lanciert zwei besondere Highlights: Dank einer erfolgreichen Spendenaktion über die Plattform Lokalhelden.ch kann ein ambitioniertes Projekt zur vereinsinternen Nachwuchsförderung umgesetzt werden. Gleichzeitig startete vergangenes Wochenende im Rahmen von «FerienSpass Region Laufenburg» das Tennis-Camp am Rhein, an dem über 30 Kinder kostenlos teilnehmen und die Sommerferien aktiv und spielerisch verbringen können. Unter der Leitung von Michelle Mettler und Pia Spuhler sowie mit Unterstützung freiwilliger Helfer lernen die Kinder in altersgerechten Gruppen die Grundlagen des Tennissports. «Der Fun-Faktor steht bei uns klar im Vordergrund», betont das Leitungsteam. «Neben Schlägerhaltung, Ballkontrolle und einfachen Schlagtechniken sammeln die Kinder vor allem in Kooperationsspielen wertvolle Erfahrungen.» Die malerische Lage der Tennisanlage direkt am Rhein beim Kraftwerk verleiht dem Tennis-Camp eine besondere Atmosphäre; für zusätzliche Begeisterung sorgt auch ein spezieller Znüni während dem jeweils zweistündigen Ferienspass.

Grossartige Unterstützung

Parallel zum öffentlichen Ferien-Spass konnte der grenzüberschreitende TC KWL auch ein vereinsinternes Projekt zur Nachwuchsförderung erfolgreich umsetzen. Mit 3234 Franken von insgesamt 78 Gönnerinnen und Gönnern hat die von der Raiffeisenbank initiierte Spendenaktion alle Erwartungen übertroffen. «Wir sind überwältigt von der grossartigen Unterstützung aus der Region», freut sich der Vorstand: «Diese Solidarität zeigt, wie wichtig der Gemeinschaft die Förderung unserer Kinder und Jugendlichen ist.» Die gesammelten Mittel fliessen gezielt in die Weiterbildung von Trainerpersonal und den Aufbau professioneller Trainingsprogramme für die jüngsten Clubmitglieder, um deren tennissportliche Entwicklung nachhaltig zu unterstützen.

Sowohl beim kostenlosen Ferien-Spass als auch bei der vereinsinternen Nachwuchsförderung geht das Programm weit über die reine Technikschulung hinaus: Die Kinder verbessern ihre Fitness und Motorik, stärken ihre Teamfähigkeit und knüpfen neue Freundschaften. Dabei wird auch Wert auf die Förderung von Disziplin, Fairness und Zielstrebigkeit gelegt – Werte, die weit über den Tennisplatz hinaus von Bedeutung sind. (mgt)

www.tckwl.ch