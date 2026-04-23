Sport, Spiel und jede Menge Spass

In der zweiten Oster-Ferienwoche organisierte der TSV Frick Handball bereits zum 26. Mal die beliebte Jugendsportwoche. 72 Kinder nahmen an der abwechslungsreichen Woche teil und erlebten gemeinsam unvergessliche Tage.

Jugendsportwoche des TSV Frick

In der zweiten Oster-Ferienwoche organisierte der TSV Frick Handball bereits zum 26. Mal die beliebte Jugendsportwoche. 72 Kinder nahmen an der abwechslungsreichen Woche teil und erlebten gemeinsam unvergessliche Tage.

Am Montagmorgen wurden die Kinder in ihre Gruppen eingeteilt, bevor es sogleich sportlich losging. Von Montag bis Mittwoch standen täglich sechs verschiedene Sportarten auf dem Programm. Dank der Zusammenarbeit mit zahlreichen Vereinen aus der Region konnte ein vielseitiges Angebot zusammengestellt werden. Neben Handball versuchten sich die Kinder unter anderem im Schwingen, Basketball, Volleyball, Badminton, Tischtennis, Unihockey, Squash, in der Leichtathletik und im Smolball (eine in der Schweiz entwickelte Ballsportart, mit Elementen aus Tennis, Unihockey und Badminton). Die Motivation und der Einsatz der Kinder waren beeindruckend – selbst das kalte und nasse Wetter zu Beginn der Woche konnte die gute Stimmung nicht trüben.

Gemeinsamer Ausflug am Donnerstag

Ein besonderes Highlight war der Ausflug am Donnerstag in den Steinwasen Park in Deutschland. Ob Wildtiere, Spielplätze, Achterbahnen oder ein 4D-Kino mit Laserpointer – für jedes Kind war etwas Spannendes dabei.

Auch der Freitag hatte es in sich: Am Morgen sorgten das riesige Burgball-Spiel in der Dreifachturnhalle sowie ein packendes Handball-Fussball-Turnier im Freien für Begeisterung. Am Nachmittag fand die traditionelle Schlussstafette statt, bei der die Kinder in Gruppen noch einmal ihr Können unter Beweis stellen konnten. Den gelungenen Abschluss bildete eine Diashow. Bei Kaffee und Kuchen liessen Kinder, Eltern und Leiter die erlebnisreiche Woche gemeinsam Revue passieren.

Das OK der Jugendsportwoche bedankt sich herzlich bei allen Helfenden des TSV Frick Handball sowie allen unterstützenden Vereinen und freut sich bereits auf die nächste Jugendsportwoche vom 19. bis 23. April 2027. (mgt)