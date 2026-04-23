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Sport, Spiel und jede Menge Spass

  23.04.2026 Frick, Sport
Was für eine Freude: Die 72 Kinder konnten in der Jugendsportwoche viele Sportarten ausprobieren. Foto: zVg
Was für eine Freude: Die 72 Kinder konnten in der Jugendsportwoche viele Sportarten ausprobieren. Foto: zVg

Jugendsportwoche des TSV Frick

In der zweiten Oster-Ferienwoche organisierte der TSV Frick Handball bereits zum 26. Mal die beliebte Jugendsportwoche. 72 Kinder nahmen an der abwechslungsreichen Woche teil und erlebten gemeinsam unvergessliche Tage.

Am Montagmorgen wurden die ...

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