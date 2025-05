Spitzenrang für Nicolas Steinacher

Geräteturnen Jugend Sulz

Der STV Neuenhof und der Aargauer Turnverband luden am vergangenen Wochenende zu den Aargauer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen Kids (K1 – K3) nach Niederrohrdorf ein. Eine beachtliche Gruppe von zehn Nachwuchsturnern der Jugend Sulz zeigten Ihre Übungen dem Wertungsgericht und kämpften in der Kategorie K3 um kantonale Auszeichnungen. Erwartungsgemäss führte der zehnjährige Nicolas Steinacher das Sulzer Teilnehmerfeld an und erturnte sich, mit dem 5. Rang, eine kantonale Auszeichnung. Die Einzelnoten 9,80 am Barren und 9,75 am Reck konnten jeweils nur vom neu gekürten Aargauer Meister, Mael Hügli vom STV Gränichen, getoppt werden.

Eine weitere Auszeichnung für die Sulzer Nachwuchsturner eroberte sich Benjamin Balint auf Rang 9. Oscar Huber, Rang 15, verpasste die Auszeichnung nur um einen winzigen Zehntel. (mgt)