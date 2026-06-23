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Spitzenplätze für Jannick Mahrer und Jonas Bühler

  23.06.2026 Fricktal, Sport
Jannick Mahrer (in weiss) zeigte wiederum ein sehr gutes Fest. Foto: Rainer Benz
Jannick Mahrer (in weiss) zeigte wiederum ein sehr gutes Fest. Foto: Rainer Benz

Aargauer Kantonaler Nachwuchs-Schwingertag: 284 Jungschwinger kämpften in Zetzwil um gute Rangierungen und Zweige. Nach dem NWS-Sieg von Jannick Mahrer (Hellikon) vor zwei Wochen startete er als Favorit ins Fest und konnte wieder mit einem Podestplatz abschliessen, ebenso Jonas Bühler ...

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