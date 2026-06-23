Spitzenplätze für Jannick Mahrer und Jonas Bühler

Aargauer Kantonaler Nachwuchs-Schwingertag: 284 Jungschwinger kämpften in Zetzwil um gute Rangierungen und Zweige. Nach dem NWS-Sieg von Jannick Mahrer (Hellikon) vor zwei Wochen startete er als Favorit ins Fest und konnte wieder mit einem Podestplatz abschliessen, ebenso Jonas Bühler ...

Aargauer Kantonaler Nachwuchs-Schwingertag: 284 Jungschwinger kämpften in Zetzwil um gute Rangierungen und Zweige. Nach dem NWS-Sieg von Jannick Mahrer (Hellikon) vor zwei Wochen startete er als Favorit ins Fest und konnte wieder mit einem Podestplatz abschliessen, ebenso Jonas Bühler (Herznach). Beide beendeten das Fest auf dem zweiten Schlussrang.

Ludwig Dünner

Rund 1300 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten die Wettkämpfe auf den sechs Sägemehlplätzen. Vom Schwingklub Fricktal traten 22 Jungschwinger an.

Saisonleistungen erneut bestätigt

Mit dem Aargauer Kantonalen Nachwuchs-Schwingertag wurden die Verbandsfeste der Nachwuchsathleten in der NWS beendet. Jannick Mahrer zeigte eine sehr gute Saison und bestätigte am NWS-Nachwuchsschwingertag vor zwei Wochen mit dem Kategoriensieg seine Leistungen. So startete er am Sonntag mit grossen Ambitionen auf einen Podestplatz ins Fest. Er konnte die beiden ersten Gänge für sich entscheiden und reihte sich bereits zuvorderst in der Rangliste ein. Im dritten Gang musste er eine Niederlage hinnehmen. Nachdem er im vierten Gang wiederum siegreich gewesen war, endete der fünfte Gang gestellt. So fehlte Mahrer ein Punkt, damit er in den Schlussgang hätte einziehen können. Er konnte jedoch den letzten Gang mit der Maximalnote gewinnen und beendete so das Fest auf dem zweiten Schlussrang. Ebenfalls auf dem zweiten Schlussrang beendete Jonas Bühler in der ältesten Kategorie das Fest. Er war in drei Gängen siegreich, drei gingen gestellt aus.

Erster Zweiggewinn

In der jüngsten Kategorie, Jahrgang 2017–2018, starteten mit Lars Studer, Mischa Metzger und Samu Boss drei Fricktaler. Lars Studer, welcher sein drittes Schwingfest absolvierte, konnte drei Gänge für sich entscheiden, einer ging gestellt aus, zweimal musste er eine Niederlage hinnehmen. Er durfte sich für diese Leistungen am Abend zum ersten Mal mit dem Zweig auszeichnen lassen. Nino Mahrer konnte in der Kategorie Jahrgang 2015–2016 vier Gänge für sich entscheiden, zweimal musste er eine Niederlage hinnehmen. Er konnte sich am Abend auch mit Eichenlaub auszeichnen lassen. Einen Viertelpunkt hinter ihm konnte sich auch Lian Ackermann den Zweig erkämpfen. Siro Merz, Loris Reuter, Lian Hofer, Kevin Imhof und Mick Surer traten ebenfalls in derselben Kategorie an. Sie reihten sich hinter den Zweigrängen ein. In der Kategorie Jahrgang 2013–2014 zeigte Robin Stocker wiederum ein gutes Fest, an welchem er keine Niederlage hinnehmen musste. Er gewann vier Gänge, zwei gingen gestellt aus; damit erkämpfte er einen weiteren Zweig. Ebenfalls in den Zweigrängen waren Ennio von Wyl und Elias Benz. Tobias Imhof fehlte ein Viertelpunkt für den Zweig.

Neben Jannick Mahrer konnte sich Leon Grieshaber in derselben Kategorie einen Zweig erkämpfen. Luca Metzger, Nino Treier und Till Schmid erreichten die Ränge hinter den Auszeichnungen. In der ältesten Kategorie waren Moritz Truckenmüller und Kenai Waldmeier hinter den Auszeichnungen platziert.

Bereits am Samstag fand in derselben Arena ein Frauen- und Meitlischwingfest statt. Die Möhlinerin Nuria Keser, welche auch dem Schwingklub Fricktal angehört, absolvierte ihr erstes Schwingfest. Die 14-Jährige konnte zwei Gänge für sich entscheiden, in vier Zweikämpfen musste sie eine Niederlage hinnehmen.