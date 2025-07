Spitzenathlet trifft Laufszene - Zeininger Halbmarathon mit Matthias Kyburz

Am 16. August lockt der Sportanlass zum fünften Mal wieder Hunderte nach Zeiningen. Mit dabei ist der OL-Weltmeister und Olympionike Matthias Kyburz, der sich dabei auch Zeit für eine Autogrammstunde nimmt.

Am Samstag, 16. August 2025, wird Zeiningen zum Hotspot für Laufbegeisterte aus der ganzen Region – und darüber hinaus. Zum bereits fünften Mal findet der Raiffeisen Zeininger Halbmarathon statt. Die Jubiläumsausgabe wartet mit einem besonderen Highlight auf: Der mehrfache Orientierungslauf-Weltmeister und Ausnahmeathlet Matthias Kyburz wird nicht nur selbst am Lauf teilnehmen, sondern im Anschluss auch für eine Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Diese findet nach der Siegerehrung statt, die um 13 Uhr beginnt.

Der Zeininger Halbmarathon hat sich in den vergangenen Jahren fest als Laufanlass etabliert. Letztes Jahr meldeten sich erstmals mehr als 400 Personen an. Neben dem Halbmarathon über die Distanz von 21,6 Kilometer stehen auch ein Viertelmarathon mit 10,7 Kilometer, ein 5-Kilometer-Lauf sowie die Kategorie Walking auf dem Programm. Die Kleinsten können bei den zwei verschieden langen Kids Runs auf 2,5 Kilometern und auf 500 Metern um die Wette laufen.

Eine Neuerung gibt es dieses Jahr beim Warm-up, das erstmals von Update Fitness Möhlin geleitet wird. Mit dem energiegeladenen Aufwärmen sorgen die Trainerinnen und Trainer für die perfekte Aktivierung der Muskulatur und eine Extraportion Motivation vor dem Start. Für viele Teilnehmende ist dieses gemeinsame Warm-up längst fester Bestandteil des Erlebnisses geworden – nicht zuletzt wegen der mitreissenden Musik und der positiven Stimmung.

Kyburz’ Teilnahme Ehre und Ansporn

Doch der unbestrittene Star des Tages ist Matthias Kyburz. Der Möhliner zählt zu den erfolgreichsten Orientierungsläufern der Welt. Seine Erfolge, darunter mehrere Weltmeistertitel sowie die Olympiateilnahme im Marathon, machen ihn zu einem Vorbild für viele Sportlerinnen und Sportler. Dass Kyburz nun beim Zeininger Halbmarathon mitläuft, ist eine besondere Ehre für den Veranstalter und ein grosser Ansporn für die Teilnehmenden. An der Autogrammstunde wird er sicherlich auch den einen oder anderen Tipp an ambitionierte Läuferinnen und Läufer weitergeben können. «Wir sind unglaublich stolz, Matthias Kyburz bei uns begrüssen zu dürfen – das ist ein echtes Highlight für unsere fünfte Ausgabe», sagt OK-Präsident Reto Kuoni. Kuoni ist Teil des siebenköpfigen Organisationskomitees, das sich aus Mitgliedern des Turnvereins Zeiningen zusammenstellt.

«Ein Tag, an dem das Dorf zusammenkommt»

Der Anlass sei aber auch für den Turnverein längst mehr als ein Sportevent: «Es ist ein Tag, an dem das ganze Dorf zusammenkommt – als Läuferin, Helfer oder Zuschauerin. Diese Gemeinschaft macht den Zeininger Halbmarathon so besonders», sagt Kuoni.

Die Strecke des Halbmarathons führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft – ein Mix aus sanften und happigen Anstiegen, schattigen Waldwegen und malerischen Ausblicken. Für Stärkung entlang der Strecke und im Zielbereich ist mit vier Verpflegungsposten gesorgt. Zahlreiche Helferinnen und Helfer aus Zeiningen und Umgebung sorgen zudem für einen reibungslosen Ablauf.

Der 5. Raiffeisen Zeininger Halbmarathon verspricht also nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch ein geselliges Miteinander im Zeichen des Laufsports. Dabei ist die ganze Zeininger Turnerfamilie in den Anlass involviert. Die Männerriege und die Frauenriege führen die Festwirtschaft und einen Glacéstand, sodass rundum fürs leibliche Wohl gesorgt ist. Trotz der immer grösser werdenden Beliebtheit des Laufanlasses bliebt damit auch der familiäre Rahmen erhalten. Es ist klar: Ob ambitionierte Wettkampf läuferin, Freizeitsportler oder Zuschauerin – am 16. August lohnt sich ein Besuch in Zeiningen auf jeden Fall. (mgt)