Spitex Regio Laufenburg zieht um

Seit 14 Jahren befindet sich das Spitex–Zentrum in den Räumlichkeiten der ehemaligen Gemeindeverwaltung in Mettau. Doch nun ist es an der Zeit, sich von den hellen und überschaubaren Büroräumen zu verabschieden, teilen die Verantwortlichen mit. Durch die permanent steigende Nachfrage an Leistungen in der ambulanten Pflege und Hilfe zuhause, musste der Personalbestand stetig ausgebaut werden. Wurden beispielsweise im Jahr 2013 gesamthaft Leistungen von 16 808 Stunden für 166 Klienten erbracht, so waren es 2023 bereits 33 633 Stunden für 228 Klienten. 24 Mitarbeiterinnen arbeiteten 2013 mit gesamt 8,99 Stellenprozenten in der Spitex Regio Laufenburg. Seit 2023 sind es 30 Mitarbeitende mit insgesamt 15,67 Stellenprozenten.

Neuer Standort im Spital Laufenburg

Mit dem Umzug nach Laufenburg wird nicht nur der Platzmangel behoben. Die Vision von «stationär und ambulant, möglichst alles aus einer Hand für die Bevölkerung» wird immer realistischer. So kann beispielsweise durch den niederschwelligen Austausch zwischen Ärzten, Pflegefachpersonen, Casemanagement und Spitex die Zusammenarbeit zwischen stationärer und ambulanter Pflege zu einer deutlichen Qualitätssteigerung führen. Hospitalisierte Personen oder ihre Angehörigen, welche nach dem Spitalaustritt Unterstützung durch die Spitex benötigen, haben nun die Möglichkeit, noch während dem Spitalaufenthalt die Spitex Regio Laufenburg und ihr Angebot vor Ort kennen zu lernen. Seit zehn Jahren ist die Spitex Regio Laufenburg Ausbildungsbetrieb für angehende Fachpersonen Gesundheit, Assistenten Gesundheit und Soziales und neu Pflegefachpersonen HF. Was mit einer Lernenden begann, variiert heute zwischen zwei bis vier auszubildenden und studierenden Personen. Im neuen Zentrum wird ihnen eigens ein Raum für theoretische und praktische Übungssequenzen sowie selbstständiges Lernen zur Verfügung stehen. Auch wenn die Spitex weiterhin als IKA eigenständig bleibt, so sollen doch mögliche Synergien mit dem Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) oder auch dem nahegelegenen Alterszentrum Klostermatte genutzt werden. Für die bestehende Klientel wird sich nichts verändern. Alle Mitarbeitenden der Spitex Regio Laufenburg werden auch weiterhin wie gewohnt, in den Vertragsgemeinden Laufenburg, Mettauertal und Gansingen für die ambulante Pflege und Hilfe zuhause im Einsatz sein.

Die Mitarbeitenden der Spitex Regio Laufenburg freuen sich, am Tag der offenen Türe, am 25. Mai, die Bevölkerung im neuen Zentrum an der Spitalstrasse 10 in Laufenburg begrüssen zu können. (mgt)