Spielen, lernen, Freundschaften knüpfen

Im Footballcamp in Frick genossen rund 100 Kinder eine fussballerische Herbstferienwoche. Vom 6. bis 10. Oktober waren sie am Ball, lernten Tricks und schlossen neue Freundschaften.

Rund um die Sportanlage Ebnet war vergangene Woche einiges los: Während fünf Tagen freuten sich die Camp-Teilnehmenden auf viele Highlights. Das Swisscom Football Camp in Frick überzeugte mit einem abwechslungsreichen Tagesablauf. Das tägliche Programm dauerte von 9.30 Uhr bis 16 Uhr. Dieses Jahr wurde im Camp erstmals eine Zusatzbetreuung angeboten, welches von einigen Teilnehmenden genutzt wurde. Dabei wurden die Kids zusätzlich zum Camp noch vor- beziehungsweise nachbetreut.

Während jeweils einer Trainingseinheit am Morgen und am Nachmittag verbesserten die Kinder ihre Technik, spielten Matches gegeneinander oder absolvierten ein spezifisches Torwarttraining. Doch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz wurde den Kindern viel geboten. Zwischen den Trainingseinheiten sorgte das Bambus-Catering für ein leckeres, frisch zubereitetes Mittagessen. Anschliessend wurden beim Mittagsprogramm Panini-Karten getauscht, tolle Preise beim Lotto gewonnen, der PenAldi-Champions gekürt oder Nintendo Switch gespielt.

«Zeit mit Kollegen verbringen»

«Ich habe vorher nicht wirklich Fussball gespielt und konnte mich in allen Bereichen verbessern. Die Trainings haben richtig Spass gemacht», berichtete Bent (13) aus Frick begeistert. Doch das ist nicht alles. Tristan (13) aus Wallbach war bereits zum achten Mal mit dabei und erzählte freudig: «Am besten gefallen haben mir die Super Games – vor allem das Zielschiessen und die Zeit mit Kollegen zu verbringen.» Andrin (11) aus Gipf-Oberfrick durfte das Camp mit Zusatzbetreuung geniessen und war sehr zufrieden: «Wir konnten noch mehr Fussball spielen und Tricks üben.»

Ein voller Erfolg

Am Ende der Woche waren sich alle einig: Das Fussballcamp in Frick war ein rundum gelungenes Erlebnis. Die Kinder und Jugendlichen gingen mit strahlenden Gesichtern und vielen schönen Erinnerungen nach Hause und auch das Leitungsteam zeigte sich rundum zufrieden. Campleiter Lukas Eschmann hob die unkomplizierte Zusammenarbeit mit dem Partnerverein FC Frick und der Gemeinde Frick besonders hervor.

Schweizweit über 400 Camps

MS Sports bietet als Sport- und Eventagentur schweizweit über 400 Camps in neun verschiedenen Sportarten an. Zudem werden auch Camps mit Übernachtung angeboten. Ob Sportneuling oder Supertalent, alle Kids zwischen 6 und 15 Jahren (Jg. 2010 – 2019) sind willkommen und werden entsprechend ihren Fähigkeiten gefördert.

Im Vordergrund stehen vor allem der Spass und die Freude an der Bewegung. Dank der wertvollen Zusammenarbeit mit diversen Sponsoren kann MS Sports die Campbeiträge niedrig halten. (mgt)

www.mssports.ch