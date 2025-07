SPIEL UND SPASS IN DER BIBLIOTHEK EIKEN

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln mit «Spiel und Spass in der Bibliothek» am Ferienspass und konnte 14 Kinder begrüssen. Was passiert eigentlich mit den Tieren, wenn ein Bauer Ferien machen will? Die Kinder erfuhren es im Bilderbuch ...

Auch in diesem Jahr beteiligte sich die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln mit «Spiel und Spass in der Bibliothek» am Ferienspass und konnte 14 Kinder begrüssen. Was passiert eigentlich mit den Tieren, wenn ein Bauer Ferien machen will? Die Kinder erfuhren es im Bilderbuch «Bauer Beck fährt weg» und Beck hat eine tolle Idee. Er lädt kurzerhand Kuh mit Kälbchen, Schaf, Ziege, fünf Hühner, zwei Streithähne, Pferd und Hofhund auf seinen Anhänger und tuckert los in ein Ferienabenteuer – besser, als es jeder Reiseprospekt verspricht! Dazu gab es Spiele drinnen und draussen: PET-Flaschen-Kegeln, Wasserballon-Zielwerfen und Montagsmaler. Zwischendurch ein kleines Znüni und dann blieb auch noch Zeit, um die Bibliothek zu entdecken und einige Büchlein anzuschauen.

Das Bibliotheksteam wünscht den Ferienspass-Teilnehmern sowie ihren Leserinnen und Lesern schöne Sommerferien. www.bibliothek-eiken.ch(mgt) Foto:zVg