SPIEL UND SPASS IM STADELBACH: RELISCHÜLER AUF BESUCH

Freude schenken, gemeinsam lachen und spielen – das haben die Schülerinnen und Schüler des Pastoralraums Möhlinbach in der Fasnachtszeit im Wohnund Pflegezentrum Stadelbach in Möhlin getan. Ein Anlass, der Herzen berührte. Eine liebevoll gestaltete Karte mit einem süssen Herz wurde von den Jugendlichen den Bewohnenden als Erinnerung überreicht. «Diese Karte bekommt einen Ehrenplatz in meinem Zimmer, kommt bald wieder!», so die Aussage einer fast 100-Jährigen. (mgt)