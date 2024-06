Nach einer Pause von zehn Jahren führt der TV Magden am kommenden Samstag, 29. Juni, das «Spiel ohne Grenzen» wieder durch. Den älteren Semestern ist der Spieltag noch in bester Erinnerung: Beim grenzenlosen Spielvergnügen auf den Sportanlagen Magden tummelten sich in der Vergangenheit Familien, Freunde, Jung und Alt und konnten sich in Geschicklichkeit, Treffsicherheit und Schnelligkeit messen.

OK-Präsidentin Anita Arcangeli freut sich, dass bei der Neuauflage acht unterschiedliche Posten auf die Besucherinnen und Besucher warten. Traditionellerweise kommen die Teams in lustigen und originellen Verkleidungen, aber das ist keine Teilnahmebedingung. Im Vordergrund steht der Spass. Vier Personen formen ein Team und haben den ganzen Tag Zeit, die Posten zu absolvieren. In der Vergangenheit wurden zum Teil höchst ausgefallenen Spiele, wie zum Beispiel Schlauchbootrennen an Land, Kinderweitwurf oder Wettsägen angeboten, man darf also gespannt sein, was bei der Neuauflage an kreativen Spielen absolviert werden muss.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und für diejenigen, welche nur zuschauen wollen, bietet die Festwirtschaft ein reichhaltiges Angebot. Für Fussballfreunde und -Interessierte werden die Achtelfinals der Europameisterschaft live übertragen. (mgt)

Spiel ohne Grenzen, Samstag, 29. Juni, Sportanlagen Magden, von 10 bis 16 Uhr; Anmeldung vor Ort (ab 6 Jahren).

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.