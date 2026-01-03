SPENDENÜBERGABEN FRAUENVEREIN FRICK

Der Gemeinnützige Frauenverein Frick durfte im vergangenen Jahr wieder verschiedene Institutionen und Menschen im Fricktal finanziell unterstützen. Insgesamt konnten 20 000 Franken gespendet werden unter anderem an die Tagesstätte vom Roten Kreuz in Frick (Bild). Diese Spenden ...

Der Gemeinnützige Frauenverein Frick durfte im vergangenen Jahr wieder verschiedene Institutionen und Menschen im Fricktal finanziell unterstützen. Insgesamt konnten 20 000 Franken gespendet werden unter anderem an die Tagesstätte vom Roten Kreuz in Frick (Bild). Diese Spenden helfen, wo Unterstützung besonders wichtig ist, nämlich direkt in der Region. Der Vorstand dankt allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, der treuen Kundschaft in der Brockenstube und den Besuchenden der Vereinsanlässe für die grossartige Unterstützung. (mgt)