SPENDENÜBERGABEN FRAUENVEREIN FRICK

  03.01.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Gemeinnützige Frauenverein Frick durfte im vergangenen Jahr wieder verschiedene Institutionen und Menschen im Fricktal finanziell unterstützen. Insgesamt konnten 20 000 Franken gespendet werden unter anderem an die Tagesstätte vom Roten Kreuz in Frick (Bild). Diese Spenden ...

