Spende für Kinder und Jugendliche

Bereits zum vierten Mal durfte ROKJ Fricktal eine überaus grosszügige Spende über 10 000 Franken von der Raiffeisenbank Möhlin-Rheinfelden entgegennehmen. Susanne Kaufmann, die Vorsitzende der Bankleitung, überreichte den symbolischen Check an Franziska Bircher vom Rotary Club Laufenburg–Fricktal und an Susanna Schlittler vom Rotary Club Rheinfelden Fricktal. Susanne Kaufmann findet die Organisation genial, um Kinder in Not zu unterstützen. Da dies direkt hier im Fricktal passiert, unterstreicht es den regionalen Gedanken der Raiffeisenbank Möhlin-Rheinfelden.

ROKJ Fricktal (für die Bezirke Laufenburg und Rheinfelden) unterstützt durch individuelle Förderungen wirtschaftlich und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche und fördert so deren nachhaltige Integration in unsere Gesellschaft. Kindern wird es so zum Beispiel ermöglicht, ein Musikinstrument zu spielen, am Skilager teilzunehmen oder einen Schwimmkurs zu besuchen. Es steht allen frei, einen Antrag einzureichen.

ROKJ wird durch Mitgliederbeiträge, Spendengelder und Benefizaktionen von Rotariern finanziert. Dank der ehrenamtlichen Mitarbeit aller Beteiligten, kommen die Spenden vollumfänglich den Kindern und Jugendlichen zugute. Die Rückmeldung der unterstützten Kinder und deren Eltern ist immer wieder rührend. (mgt)

www.rokj.ch