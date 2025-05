Spende für Frauenhaus

Der Soroptimist Club Fricktal konnte eine Spende in Höhe von 5000 Franken an das Frauenhaus Aargau-Solothurn übergeben. Diese Unterstützung fliesst in den Mutter-Kind-Bereich des Frauenhauses und wurde kürzlich im Rahmen einer Checkübergabe in Frick überreicht. Die Geschäftsführerin des Frauenhauses, Rosmarie Hubschmid, nahm den Scheck dankend entgegen. Die anwesenden Frauen des Soroptimist Club Fricktal unterstrichen ihr Engagement für Frauenprojekte. «Wir setzen uns – wie unsere weltweite Organisation Soroptimist International – für Projekte von Frauen für Frauen ein. Unsere Ziele sind Bewusst machen, Stellung nehmen und Handeln», sagte Präsidentin Doris Becker.

Die Spende ist eine direkte Folge des Interviews mit Rosmarie Hubschmid, das im Rahmen der Kinomatinée während der Orange Days stattfand. In diesem Interview berichtete Hubschmid über die neue Kinderinsel im Frauenhaus Aargau-Solothurn, die den traumatisierten Kindern einen sicheren Ort, begleitet von einer geschulten Betreuung bieten soll. Der Soroptimist Club Fricktal unterstützt dieses wichtige Projekt mit seiner Spende.

Jedes Jahr organisiert der Soroptimist Club Fricktal während der Orange Days, die jeweils vom 25. November bis 10. Dezember stattfinden, verschiedene Aktivitäten in der Öffentlichkeit, um auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Dazu gehören Standaktionen in Frick und Rheinfelden sowie die Kinomatinée. Diese 16 Tage sind weltweit ein Zeichen des Engagements gegen Gewalt an Frauen. (mgt/nfz)