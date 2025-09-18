Immobilien
Spektakulärer Austausch der Brücke

  18.09.2025 Brennpunkt
Die alte Brücke musste Platz machen, damit die neuen Brückenelemente eingeschoben werden konnten. Alles hat, gemäss SBB, wie geplant geklappt. Fotos: Hansruedi Bähler
Am Wochenende haben die SBB die bisherige Brücke bei der Strassenunterführung am Büchliweg in Rheinfelden ersetzt. Die Arbeiten dauerten 50 Stunden. Insgesamt investieren die Bundesbahnen zwei Millionen Franken.

Valentin Zumsteg

Das sieht man nicht alle Tage: ...

