Spektakel auf dem Sand

Aargauer Junioren-Tennismeisterschaft im Fricktal

Vom 27. August bis 7. September wird im Fricktal wieder auf höchstem Junioren-Niveau aufgeschlagen. Die Aargauer Junioren Tennismeisterschaft (AJTM) macht Halt auf den Anlagen des Tennisclubs Rheinfelden und des Tennisclubs Frick – dieses Jahr mit Rheinfelden als Hauptaustragungsort und Gastgeber der Finalspiele. «Bereits zum zweiten Mal in Folge bündeln die beiden Clubs ihre Kräfte und schaffen damit eine eindrucksvolle Plattform für den Nachwuchs. Über 120 Jugendliche aus dem ganzen Kanton Aargau treten in 14 Turnierkategorien in Einzel- und Doppelkonkurrenzen an – mit vollem Einsatz, Technik auf hohem Niveau und dem festen Willen, sich bis zum Titel durchzusetzen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Die sanierte Halle wird bereit sein

Während unter der Woche jeweils am Mittwoch und am ersten Wochenende in Frick und Rheinfelden gespielt wird, gipfelt das Turnier am Finalwochenende vom 6. und 7. September auf der schönen Anlage des TCR in Rheinfelden mit der neu sanierten Tennishalle. Dort entscheidet sich, wer die begehrten Meistertitel mit nach Hause nimmt.

Doch nicht nur sportlich hat das Turnier einiges zu bieten: Eine Fotowand, ein Wettbewerb sowie Side-Events wie Mini-Tischtennis und Töggelikasten sorgen für Unterhaltung neben dem Platz auch für Besucherinnen und Besucher. Für Verpflegung ist auf beiden Anlagen bestens gesorgt – ob Snacks, warme Speisen oder hausgemachte Kuchen. «Ein Besuch lohnt sich – für alle, die mitfiebern, anfeuern oder einfach die Energie des Jugendtennis live erleben wollen.» (mgt)

Weitere Infos zur AJTM2025 gibt es auf der Turnierwebseite www.tcfrick.ch/ajtm