«Spazieren im Dorf» erfolgreich gestartet

Unter der Leitung von Rita Bätscher und Brigitte Gut machten sich die Teilnehmenden auf den rund einstündigen Weg Richtung ...

Bei schönem Wetter und guter Stimmung fand am vergangenen Freitag erstmals der von der Alterskommission Kaisten initiierte Anlass «Spazieren im Dorf» statt.

Bei schönem Wetter und guter Stimmung fand am vergangenen Freitag erstmals der von der Alterskommission Kaisten initiierte Anlass «Spazieren im Dorf» statt.

Unter der Leitung von Rita Bätscher und Brigitte Gut machten sich die Teilnehmenden auf den rund einstündigen Weg Richtung Hardtwald. Damit alle mitmachen konnten, wurden zwei Gruppen gebildet, darunter eine speziell für Rollator-Nutzende.

Der gemütliche Ausklang bei Kaffee und angeregten Gesprächen im «Oliv» bot Gelegenheit für neue Begegnungen. Besonders erfreulich: Mit Vreni Schnetzler und Rosmarie Demont konnten zwei neue Begleiterinnen gewonnen werden.

Der nächste gemeinsame Spaziergang findet am 26. Juni statt. Alle Interessierten sind herzlich willkommen. (mgt)