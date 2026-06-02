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«Spazieren im Dorf» erfolgreich gestartet

  02.06.2026 Kaisten
Die Teilnehmenden des ersten «Spazieren im Dorf». Foto: zVg
Die Teilnehmenden des ersten «Spazieren im Dorf». Foto: zVg

Bei schönem Wetter und guter Stimmung fand am vergangenen Freitag erstmals der von der Alterskommission Kaisten initiierte Anlass «Spazieren im Dorf» statt.

Unter der Leitung von Rita Bätscher und Brigitte Gut machten sich die Teilnehmenden auf den rund einstündigen Weg Richtung ...

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