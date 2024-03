In Wölflinswil entstehen 12 neue Genossenschaftswohnungen

38 Wohnungen besitzt die Wohnbaugenossenschaft (WBG) Wölflinswil-Oberhof bereits – 32 in Wölflinswil, 6 in Oberhof. Am Mittwoch erfolgte im Unterdorf von Wölflinswil der Spatenstich zu 12 neuen ...