Spatenstich für neues Getec-Parkhaus in Stein

Das Parkhaus mit 1000 Plätzen wird voraussichtlich Anfang 2027 in Betrieb gehen.

Mit dem offiziellen Spatenstich hat der «Getec Park.Stein» am Donnerstag den Baubeginn eines siebenstöckigen Parkhauses gefeiert. Das Projekt ersetzt rund 600 bisherige Freiflächen-Parkplätze und fördert das nachhaltige Wachstum des Life-Science-Standorts in Stein.

Der Spatenstich durch Steins Gemeindeammann Beat Käser, Urs Zimmerli (CEO Getec Schweiz) und Stephan Buser (Site Head Getec Park.Stein) erfolgte im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern des Kantons Aargau, der Gemeinde Stein sowie der am Standort tätigen Unternehmen.



Platz für Wachstum auf kleinerer Fläche

Mit dem Bau leiste «Getec Park.Stein» auch einen Beitrag zur Realisierung des regionalen Sachplans Sisslerfeld, der die Konzentration von Parkplätzen an ausgewählten Mobilitätsdrehscheiben fordert, hiess es am Donnerstag. Dank der vertikalen Bauweise entstehen zudem mehr Parkplätze bei deutlich geringerem Flächenbedarf. Folglich können die bisher für Parkplätze genutzten Flächen für andere Nutzungen freigegeben werden. Das neue Parkhaus bietet gut 1000 Parkfelder. Gleichzeitig werden auf dem Areal rund 600 bisherige Parkplätze aufgehoben. Unter dem Strich entstehen netto rund 400 Parkfelder für den wachsenden Standort. Erstellt wird das Gebäude mit vorgefertigten Betonelementen in einer Bauweise, die gegenüber der herkömmlichen Bauweise über 22 Prozent CO2 einspart.



Beitrag zu nachhaltigen Mobilität

Das Parkhaus ist Teil eines umfassenden Mobilitätskonzepts, mit dem die Betreiberin des Life-Science-Parks die Anreise der Mitarbeitenden sicherer und nachhaltiger gestalten will. Dazu gehört die Förderung des Veloverkehrs durch kostenlose Ladestationen für E-Bikes und überdachte Abstellplätze. Ebenso unterstützt Getec das Vorhaben der Behörden, die Buslinien 133 und 143 im 15-Minuten-Takt mit der Bahn zu verknüpfen. Durch den Wegfall der Parkflächen südlich der Schönaustrasse verringert sich das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich.



Energie von eigenem Dach und Fassade

Auf dem extensiv begrünten Dach und an der Fassade des Parkhauses entsteht eine Photovoltaikanlage mit über 750 Kilowatt Spitzenleistung. Sie deckt den gesamten Strombedarf des Gebäudes und speist Überschüsse in das Netz des Industrieparks ein, was das öffentliche Stromnetz entlastet. Mehr als 50 Ladestationen für E-Autos sind zum Start vorgesehen, mit Ausbauoption je nach Bedarf. Eine automatisierte Parkabfertigung wird den Verkehrsfluss zu Spitzenzeiten verbessern.



Standort im Aufwind

Seit der Übernahme des Life-Science-Parks im Jahr 2023 investiert Getec Schweiz kontinuierlich in den Standort. «Das neue Parkhaus steht für verantwortungsvolles Wachstum», sagt Stephan Buser, Standortleiter des Getec Park.Stein. «Es bietet Platz, Sicherheit und Komfort für alle, die auf einen Parkplatz angewiesen sind, und macht die E-Mobilität für ihren Arbeitsweg attraktiver.»

