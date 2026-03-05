Spass und Bestzeiten

(sm) Am letzten Februarwochenende fand der Internationale STL Campus Sursee Speedo Cup statt. Fast 800 Schwimmerinnen und Schwimmer aus der gesamten Schweiz nahmen teil, darunter waren zwölf aus dem Fricktal.

Fricktaler massen sich mit Schwimm-Assen aus der ganzen Schweiz

(sm) Am letzten Februarwochenende fand der Internationale STL Campus Sursee Speedo Cup statt. Fast 800 Schwimmerinnen und Schwimmer aus der gesamten Schweiz nahmen teil, darunter waren zwölf aus dem Fricktal.

Trotz der geringen Langbahnerfahrung zeigten sich die Fricktalerinnen und Fricktaler von ihrer besten Seite, was sich auch an den Leistungen erkennen liess. Arik Benz (2012) konnte über drei geschwommene Strecken eine neue Bestzeit aufstellen, über 50 m Delfin schwamm er knapp am Podest vorbei und erreichte den vierten Platz. Auch zwei Mal auf den vierten Platz schwamm Annabell Werner (2016). Sie freute sich dafür über ihre Bestzeit über 100 m Freistil. Lamar Horani (2013) und Debora Mettler (2011) konnten sich über alle ihren angemeldeten Distanzen verbessern. Lamar startete zudem zum zweiten Mal über 200 m Delfin, doch das erste Mal auf der Langbahn, was für sie eine lehrreiche Erfahrung darstellte. Die jeweils beste persönliche Leistung erreichten Josephin Werner (2014), Lena Nikolic (2012), Emilia Krzeminska (2014) und Selina Unternährer (2012), alle über 100 m Freistil, wo sie ihre bisherigen Bestzeiten unterbieten konnten.

Fast hätte es gereicht zur nationalen Nachwuchs-Meisterschaft

Roman Strashnov (2011) zeigte seine Stärke über 100 m Brust, verbesserte seine Zeit um drei Sekunden und verpasste die Limite für die Nachwuchs-Schweizermeisterschaft im Sommer um fünf Hundertstel. Er bekommt nochmal eine Chance, um sie zu erreichen. Xenia Zolliker (2010) schaffte es, über 200 m Lagen ihre Bestzeit um drei Sekunden zu unterbieten. Yara Benz (2010) und Nela Hanak (2012) erholen sich gerade von einer Verletzung respektive Krankheit. Sie schafften es, sehr nah an ihre Bestzeiten zu schwimmen, was für die Umstände eine sehr gute Leistung ist.

Unabhängig davon, welches Ergebnis man erreichte, war bereits die Teilnahme an dem Wettbewerb ein Erfolg und für die zwölf Fricktaler Schwimmasse sicher auch ein schönes Erlebnis. (mgt)