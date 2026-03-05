Spass in den Fideriser Heubergen

Schneesportlager der Kreisschule Unteres Fricktal

Am Sonntag, 15. Februar, trafen sich die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal bereits um 5.45 Uhr am Bahnhof in Rheinfelden. Trotz der frühen Uhrzeit war die Stimmung super und die Vorfreude auf das Schneesportlager deutlich spürbar. Die Carfahrt war angenehm und sorgte mit vielen Gesprächen und guter Laune für einen gelungenen Start in die Woche. Im Berghaus Arflina in den Heubergen angekommen, wollten alle möglichst schnell auf die Piste. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite: strahlender Sonnenschein und gute Schneeverhältnisse sorgten für perfekte Bedingungen zum Ski- und Snowboardfahren. Der Morgen verging schnell und die frische Bergluft machte ordentlich Hunger. Am Abend stand das legendäre Gemsch-Turnier auf dem Programm, bei dem viel gelacht wurde. Nach diesem sportlichen und erlebnisreichen Tag waren alle ziemlich müde und freuten sich aufs Bett. Am nächsten Morgen wurden die Schülerinnen und Schüler mit Musik geweckt. Leider zeigte sich das Wetter am Montag nicht von seiner besten Seite. Aufgrund einer Lawinenwarnung der Stufe 4 war nur eine einzige Piste geöffnet. Trotz dieser Einschränkungen liessen sich die Schüler die gute Laune nicht nehmen. Mit viel Motivation und Begeisterung wurde gefahren und geübt. Besonders erfreulich: Die Jugendlichen machten grosse Fortschritte und schafften es schon bald sicher die blaue Piste hinunter. Am Abend stand ein gemeinsamer Filmabend auf dem Programm. Nach einer stürmischen und schneereichen Nacht folgte am nächsten Morgen eine enttäuschende Nachricht: Aufgrund der schwierigen Wetterbedingungen blieben diesmal alle Pisten geschlossen. Doch auch davon liessen sich die Fricktaler nicht unterkriegen. Die Leiterinnen und Leiter organisierten kurzerhand einen abwechslungsreichen Nachmittag, bei dem die Schüler in Gruppen aufgeteilt wurden und eine kleine Schneewanderung machten. Am Mittwoch konnten sie wieder uneingeschränkt auf der Piste üben.

Der Donnerstag begann wieder mit starkem Schneefall. Trotz schlechter Sicht wurde das Rennen durchgeführt und alle Jugendlichen gaben Vollgas und kamen ins Ziel. Am Ende der Woche folgten zwei Highlights: der bunte Abend mit der Party in der Brennbar und das Schlitteln zur Talstation am Freitag. Alle sind sich einig: «Wir freuen uns bereits jetzt auf das nächste Schneesportlager!» (mgt)