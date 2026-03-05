Immobilien
Spass in den Fideriser Heubergen

  05.03.2026 Rheinfelden
Stimmung gut: Auch wenn die Pisten nicht immer offen waren, erlebten die Schülerinnen und Schüler eine abwechslungsreiche Woche. Foto: zVg
Stimmung gut: Auch wenn die Pisten nicht immer offen waren, erlebten die Schülerinnen und Schüler eine abwechslungsreiche Woche. Foto: zVg

Schneesportlager der Kreisschule Unteres Fricktal

Am Sonntag, 15. Februar, trafen sich die Schülerinnen und Schüler der Kreisschule Unteres Fricktal bereits um 5.45 Uhr am Bahnhof in Rheinfelden. Trotz der frühen Uhrzeit war die Stimmung super und die Vorfreude auf das ...

