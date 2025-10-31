SPANNUNG, TEAMGEIST UND TORJUBEL

In der Sporthalle Bustelbach in Stein fand vergangene Woche das 21. Schulhandballturnier unter der Leitung des TV Stein, in Zusammenarbeit mit der Primarschule Stein, statt. Das traditionelle Schulhandballturnier bot den Schülerinnen und Schülern der 3. bis 6. Klassen die ...

In der Sporthalle Bustelbach in Stein fand vergangene Woche das 21. Schulhandballturnier unter der Leitung des TV Stein, in Zusammenarbeit mit der Primarschule Stein, statt. Das traditionelle Schulhandballturnier bot den Schülerinnen und Schülern der 3. bis 6. Klassen die Möglichkeit, einen Einblick in den Handballsport zu erhalten. Bereits am Vormittag sorgten die jüngeren Teams der 3. und 4. Klassen für spannende Spiele. Mit grossem Einsatz kämpften sich die Mannschaften durch die Vorrunden. Am Ende setzten sich die «Supergirls» bei den Mädchen und das Team «Goldenes Feuer» bei den Knaben durch. Am Nachmittag gehörte das Spielfeld dann den älteren Schülerinnen und Schülern der 5. und 6. Klassen. Auch hier zeigten die Kinder beeindruckende Leistungen. In packenden Finalspielen konnten sich die «Sevenforfive» bei den Mädchen und die «Undercover Blitze» bei den Knaben den Turniersieg sichern.

Mit ihren Siegen haben sich die vier Gewinnerteams für die regionalen Schulhandball-Meisterschaften am 25. April 2026 in Magden qualifiziert. (mgt) F