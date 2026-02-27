Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Spannung pur im Saisonendspurt

  27.02.2026 Laufenburg, Sport
Die Motivation ist hoch, der Zusammenhalt stark – die Mannschaft ist bereit für den Endspurt. Foto: zVg
Die Motivation ist hoch, der Zusammenhalt stark – die Mannschaft ist bereit für den Endspurt. Foto: zVg

Volleyball Smash 05: Nächstes Heimspiel findet morgen Samstag statt

Die Mixed-Mannschaft von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten startete verstärkt in die Saison 2025/2026 der 2. Liga Mixed Classic – mit zwei Neuzugängen und zwei Rückkehrern.

Melanie ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote