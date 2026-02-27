Spannung pur im Saisonendspurt

Die Mixed-Mannschaft von Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten startete verstärkt in die Saison 2025/2026 der 2. Liga Mixed Classic – mit zwei Neuzugängen und zwei Rückkehrern.

Volleyball Smash 05: Nächstes Heimspiel findet morgen Samstag statt

Melanie Hollenstein-Hanselmann

Die Mixed-Mannschaft zeigte von Beginn an, wie viel Energie und Spielfreude in ihr steckt. Die lautstarke Präsenz in der Halle und die dynamischen Spielzüge prägten die erste Saisonhälfte und legten trotz zwei ver letzungsbedingten Ausfällen den Grundstein für die starke Zwischenbilanz.

Mitten in der zweiten Saisonhälfte musste die Mannschaft einen personellen Rückschlag verkraften: Die Trainerin und gleichzeitig Mitspielerin verliess das Team per sofort. Die entstandene Lücke wird vom Team bis zum Saisonende selbst geschlossen, gleichzeitig hat bereits die Suche nach einem neuen Trainer begonnen.

Spiele sind richtige Krimis

Sportlich entwickelte das Team einen Hang zu echten Volleyball-Krimis, denn immer wieder ging es in den fünften Satz. Zuvor hatte die Mannschaft alle drei Fünfsätzer verloren, doch am 31. Januar gelang endlich der Durchbruch: Gegen den TV Würenlos gewann das Team erstmals einen Entscheidungsdurchgang – ein Erfolg, der der Moral sichtbar neuen Schub gab. Auch der Sieg am Dienstag gegen den Tabellen-Leader VBC Merenschwand-Muri sorgte nochmals für viel Motivation. Aktuell rangiert die Mannschaft auf dem starken 3. Zwischenrang, mit noch zwei ausstehenden Partien und weiterhin allen Chancen, die Saison mit einem Ausrufezeichen abzuschliessen. Weiter geht es morgen Samstag, 28. Februar, zuhause gegen den TV Tegerfelden. Spielstart ist um 12 Uhr in der Sporthalle Blauen in Laufenburg.