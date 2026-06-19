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Spannteppich mit regionaler Beteiligung

  19.06.2026 Frick
Ein letztes Foto auf dem alten Belag: Sandro Körkel (links) und Hans Reimann. Foto: Simone Rufli
Ein letztes Foto auf dem alten Belag: Sandro Körkel (links) und Hans Reimann. Foto: Simone Rufli

Auf dem Ebnet in Frick wird ab Montag der Kunstrasen ersetzt

Nach monatelanger Planung, vielen Abklärungen, Sitzungen, Besichtigungen und Absprachen, geht es nächste Woche an die Substanz. Der Kunstrasen aus dem Jahr 2012 wird entfernt, ein neuer Rasenteppich verlegt und ...

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