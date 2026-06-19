Spannteppich mit regionaler Beteiligung

Nach monatelanger Planung, vielen Abklärungen, Sitzungen, Besichtigungen und Absprachen, geht es nächste Woche an die Substanz. Der Kunstrasen aus dem Jahr 2012 wird entfernt, ein neuer Rasenteppich verlegt und ...

Auf dem Ebnet in Frick wird ab Montag der Kunstrasen ersetzt

Nach monatelanger Planung, vielen Abklärungen, Sitzungen, Besichtigungen und Absprachen, geht es nächste Woche an die Substanz. Der Kunstrasen aus dem Jahr 2012 wird entfernt, ein neuer Rasenteppich verlegt und eingespannt.

Simone Rufli

In Anerkennung der Tatsache, dass der FC Frick mit seinen 28 Mannschaften und rund 500 Spielerinnen und Spielern in der Region einen wichtigen Beitrag zur Jugendförderung und Integration leistet, haben im November 2025 die Gemeindeversammlungen von Frick und Gipf-Oberfrick je einen namhaften Betrag an die Erneuerung des Kunstrasens zugesichert. Auch der Kanton unterstützt das Projekt mit einem Beitrag aus dem Swisslos-Sportfonds (prozentual zur Endabrechnung). Besonders erfreut sind die Projektverantwortlichen in Frick, dass sich auch Densbüren, Herznach-Ueken, Wölf linswil und Zeihen an den Kosten beteiligen. «Wir spüren in der Region eine Wertschätzung, die nicht selbstverständlich ist», so ein dankbarer Hans Reimann. «Neben der finanziellen Unterstützung ist auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Frick erfreulich», betont Sandro Körkel. Die beiden bilden zusammen mit Fricks Vizeammann Gunthard Niederbäumer, Bauverwalter Marcel Herzog und dem Projektleiter des Planungsbüros die Baukommission. Am Montagabend haben sie die NFZ zu einem letzten Gang über den lädierten Kunstrasen eingeladen. Brüchiges Klebematerial, lose Markierungslinien, abgenutzte Halme … Was passiert mit dem aktuellen Kunstrasen, wenn er im Verlauf der nächsten Woche herausgerissen wird? Sandro Körkel: «Das Material wird rezykliert.»

Eine Bedingung des AFV

Der bestehende Kunstrasen wurde als Ersatz für den früheren Sandplatz erstellt und im Jahr 2012 in Betrieb genommen. Seit bald 14 Jahren wird er von der Schule und dem FC Frick intensiv genutzt. Wobei die durchschnittliche Lebensdauer eines Rasenteppichs 10 bis 15 Jahre beträgt. Die 28 Mannschaften des FC Frick nutzen ihn ganzjährig und unabhängig von der Witterung jeden Abend von 18 bis 22 Uhr fürs Training sowie an den Wochenenden für Meisterschaftsspiele. Alle drei Jahre wird der Zustand des Belags vom Institut für Sportbodentechnik im Auftrag des Aargauer Fussballverbands (AFV) auf seine Meisterschaftstauglichkeit hin überprüft. Die letzte Überprüfung erfolgte im März 2022. Damals erfolgte das Okay unter der Bedingung, dass der Belag bis zum nächsten Prüftermin erneuert wird.

Kunstrasen ist nicht gleich Kunstrasen. Das verwendete Material ist Ligen spezifisch. Der neue Fricker Spannteppich wird vom AFV für Meisterschaftsspiele bis 2. Liga regional zugelassen. Nicht ersetzt werden müssen der Unterbau und die Elastikschicht. Zu diesem Ergebnis kam eine Vorstudie bereits im vergangenen Sommer. Damals wurde der Teppich zur Untersuchung des Untergrunds an einigen Stellen aufgeschnitten. Lag der Belag bisher lose auf dem Unterbau, wird der neue Teppich gespannt und mit Klemmschienen am Verrutschen gehindert. Der Unterhalt bleibe sich vom Aufwand her genau gleich wie bisher, so Sandro Körkel. Er leitet das Team des Unterhaltsdienstes.

Die Erneuerungsarbeiten starten nächste Woche, genutzt wird die Sommerpause von FC und Schule. Spätestens Anfang August soll der neue Belag spielbereit sein.