Spannender Spaziergang durch Rheinfelden

Kürzlich ist im Rahmen einer Deutschstunde für Ausländer eine Stadtführung mit Robi Conrad durchgeführt worden. Es gab eine spannende Zeitreise zu erleben. «Wir starteten im Rumpel, hörten das Glockenspiel um 9 Uhr und erfuhren die Legende vom listigen Schneider. Im Schelmengässchen lernten wir, wie Kleinkriminelle sich für 24 Stunden der Polizei entziehen konnten. Wir erfuhren viele Geschichten aus dem dunklen Mittelalter von der Pest bis hin zu Bier und Brunnenwasser.» Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Inna aus der Ukraine: «Vielen Dank für den Ausflug. Es war so ein spannender Spaziergang. Ich wohne schon länger in Rheinfelden und habe Orte besichtigt, die ich nicht gekannt habe.» Ayse aus der Türkei: «Der Ausflug war sehr wichtig. Ich bin so froh, dass ich dank euch zum ersten Mal einen Kanton ausserhalb von Basel besuchen durfte. Es war wunderschön.» Ihor aus der Ukraine: «Die Stadtführung war sehr interessant und lehrreich.» Szabi aus Ungarn: «Es war einfach super.» (mgt)