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Spannender Spaziergang durch Rheinfelden

  29.05.2026 Rheinfelden
Die Gruppe vom Deutschunterricht im Begegnungszentrum Drei Könige. Foto: zVg
Die Gruppe vom Deutschunterricht im Begegnungszentrum Drei Könige. Foto: zVg

Kürzlich ist im Rahmen einer Deutschstunde für Ausländer eine Stadtführung mit Robi Conrad durchgeführt worden. Es gab eine spannende Zeitreise zu erleben. «Wir starteten im Rumpel, hörten das Glockenspiel um 9 Uhr und erfuhren die Legende vom listigen ...

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