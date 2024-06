Spannende Wettkämpfe und Turniere

Petrus meinte es gut mit den Sportbegeisterten der Sekundar- und Realschule Möhlin und beschenkte sie zum Sporttag mit dem einzig guten Tag in der letzten Woche dieses verregneten Monats Mai.

Nur zum Schwimmen war es noch etwas zu kühl. Schwimmen? Genau, dieses Jahr fand der Sporttag nämlich in anderer Form statt. Anstelle des üblichen Leichtathletik-Einzelwettkampfs stand dieses Jahr ein Klassenwettkampf auf dem Programm. Jede Klasse hatte drei Bereiche zu absolvieren: einen Triathlon, einen Geschicklichkeitswettkampf und eine Klassenstafette. Beim Triathlon teilte sich die Klasse auf in Läufer und Läuferinnen, Schwimmer und Schwimmerinnen, die sich wegen der kalten Temperaturen aber im Seilspringen massen, und in eine Velogruppe, die eine ansehnliche Strecke durch den Möhliner Forst bis zum Waldhaus Wallbach zurückzulegen hatte.

Alles geben

Zurück auf dem Schulareal wartete dann der Geschicklichkeitswettkampf mit vier Disziplinen, zum Beispiel dem Seilziehen, wo auch ein wenig Muskelkraft und Stehvermögen nicht verkehrt waren. Der Morgen endete mit einem Höhepunkt: der Pendelstafette, wo sämtliche Klassen ausnahmslos alles gaben, um die geforderten 50 Runden mit der besten Zeit abzuschliessen.

Am Nachmittag standen die Spielturniere auf dem Programm: in den Hallen wurde Unihockey gespielt, auf den Aussenplätzen Fussball und Basketball und auf der Beachvolleyballanlage kam im Sand bereits eine Prise Sommerfeeling auf. Am Schluss versammelten sich alle zur Siegerehrung in der Steinlihalle. Unter viel Lärm und Jubel erklommen die Siegreichen das Podest und nahmen einen grosszügigen Einkaufsgutschein in Empfang. (mgt)