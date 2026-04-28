Spannende Partie endet mit Niederlage

NLB-Handball, Emmen vs. T V Möhlin 35:36

Der TV Möhlin verlor sein letztes Meisterschaftsspiel gegen Handball Emmen mit 35:38 (20:21). Mit einer beachtlichen, kämpferischen Leistung boten die Fricktaler dem Tabellenführer lange Paroli, erzielten noch in der 56. Spielminute den Anschlusstreffer zum 35:36, ehe sie danach die starken Emmer ziehen lassen mussten.

Christine Steck

Mit der Niederlage in Emmen rutscht der TV Möhlin zwar noch auf den siebten Tabellenplatz in der sehr engen NLB-Tabelle, darf aber insgesamt sehr stolz auf die vergangene Saison 2025/26 zurückblicken. Mit wenig Budget und entsprechend schmalem Kader behauptete sich der TV Möhlin auch gegen schwierige Gegner. Mit dem Punktepolster entging die Mannschaft von Zoltan Majeri frühzeitig dem Keller-Krimi, in den bis zuletzt vier Teams involviert waren. Während Steffisburg und GC Amicitia/ HC Küsnacht in der Liga verbleiben, landeten Birsfelden und Wädenswil /Horgen auf einem Abstiegsplatz. Und weil Baden/Endingen gegen Genf verloren hat und auf dem fünften, nicht aufstiegsberechtigten Platz liegt, wird es keinen Aufsteiger geben.

Knapper Rückstand zur Pause

Der TV Möhlin holte einen frühen Rückstand geduldig auf, verkürzte zum 3:4 (6.). Eigenwillige Anspiele an den Kreis, die nicht ankamen, bestrafte Emmen danach sofort. Zudem war praktisch jeder ihrer Angriffe erfolgreich. Nach dem Möhliner Timeout beim 6:11 (14.) robbte sich Möhlin langsam zurück, übernahm Sadok Ben Romdhane auf dem Feld und vom Siebenmeter Verantwortung. Eine doppelte Überzahl spielte danach Möhlin in die Karten und versprach etwas Luft und weniger Intensität auf der Platte. Nach Xavier Franceschis Treffern, einem Lucas Grandi-Tor und zwei starken Würfen von Ben Romdhane stand es in der 23. Minute 14:15. Sekunden vor der Pause sogar Gleichstand, ehe Emmen nach der Auszeit durch Filip Gavranovic auf den 21:20-Pausenstand für Emmen stellte.

Mit viel Tempo und harten Zweikämpfen ging es danach weiter. Auf schnelle Emmen-Tore folgten auch klare Antworten von Möhlin. Nach der 24:23-Führung (34.) erwischte Möhlin zwei nacheinander folgende Zeitstrafen gegen Fabian Ceppi und Lucas Grandi. Unbeeindruckt davon lieferten Linus Fässler und Ben Romdhane und im Tor war Robin Santeler erneut ein wichtiger Rückhalt. So hielt er gegen Sven Buholzer und Iso Sluijters und vorne erzielte Nelio John das 27:26 (39.). Im engen Schlagabtausch verlor der TV Möhlin danach etwas den Faden und geriet in der 50. Minute vier Tore in Rückstand. Aber mit einer erneuten Energieleistung von Finn Kreuzer, in der 55. Minute, kam sein Team wieder auf einen Treffer heran. Weil sich aber danach der gegnerische Keeper mit vier Paraden auszeichnete, vergrösserte das Heimteam den Vorsprung auf das 38:35-Schlussresultat.

Möhlin mit: Santeler (15/52, 29%) Maiorano; Ceppi, Kreuzer (2), Ben Romdhane (10), Fässler (2), Grandi (5), Franceschi (5), Giezeman (4), Berisha (2), Schweizer, John (1), Waldmeier (4).