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Spannende Partie endet mit Niederlage

  28.04.2026 Möhlin, Sport
Sadok Ben Romdhane ist mit total 202 Toren Topscorer der NLB. Foto: Christine Steck
Sadok Ben Romdhane ist mit total 202 Toren Topscorer der NLB. Foto: Christine Steck

NLB-Handball, Emmen vs. T V Möhlin 35:36

Der TV Möhlin verlor sein letztes Meisterschaftsspiel gegen Handball Emmen mit 35:38 (20:21). Mit einer beachtlichen, kämpferischen Leistung boten die Fricktaler dem Tabellenführer lange Paroli, erzielten noch in der 56. ...

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