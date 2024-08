Spannende Geschichten und bezaubernde Klänge

50-Jahr-Jubiläum des Pfarreizentrums in Stein

In der Bruder Klaus-Kirche stand ein Vortrags- und Musikabend rund um die Geschichte der Kirchen in Stein und im Fricktal auf dem Programm. Der Historiker Linus Hüsser brachte dem Publikum die Kirchengeschichte der Region näher, Iris Ewald-Tillner und Jonathan Stich umrahmten den Abend musikalisch.

Die Geschichte der Fricktaler Kirchen ist eng mit dem Stift Säckingen verbunden, das über Ländereien im ganzen Fricktal, aber auch in anderen Kantonen bis nach Glarus verfügte, wie der Historiker Linus Hüsser aus Ueken in seinem Vortrag berichtete. So stand auch die kleine Kirchgemeinde von Stein unter der Leitung der Stiftsdamen von Säckingen. Erst mit den Veränderungen der Machtverhältnisse und der damit verbundenen Gründung des Kantons Aargau wurden die einst zu Säckingen gehörenden Kirchgemeinden vom Stift losgelöst und in kantonale Kirchgemeinden umgewandelt. Die Kirche von Stein, übrigens als einzige in der Schweiz der heiligen Christina geweiht, wurde 1825 durch einen Neubau im schlichten klassizistischen Stil ersetzt.

Kapelle in Stein

Linus Hüsser ging in seinem Vortrag auch auf die einstige Wegkapelle am heutigen Kapellenweg im Zollquartier von Stein ein. Diese kleine Kapelle soll vermutlich um 1700 erbaut worden sein, steht inzwischen jedoch nicht mehr. Einzig ein kleiner Altar, der sich im Archiv des katholischen Pfarreizentrums in Stein befindet, zeugt noch von dieser Kapelle. Das Altarbild zeigt die heilige Ursula und den heiligen Fridolin.

Musikalisch verwöhnt

Neben spannenden Geschichten spielte auch die Musik an diesem Abend eine wichtige Rolle. Iris Ewald-Tillner, eine gebürtige Steinerin, und Jonathan Stich aus Adliswil, verwöhnten das Publikum mit Geigen- und Klavierklängen. Gespielt wurden Werke unter anderem von A. Dvorak, Korngold und Samuel Barber sowie eine Eigenkomposition.

Gospel-Workshop und -Gottesdienst

Nach diesem ersten Anlass im Rahmen des 50-Jahr-Jubiläums des römisch-katholischen Pfarreizentrums in Stein steht nun am Samstag und Sonntag, 7./8. September, ein Gospel-Workshop mit der kenianischen Sängerin Claudia Masika auf dem Programm. Am Sonntagabend vom 8. September beginnt um 18.30 Uhr ein Gospel-Gottesdienst. Die Sängerinnen und Sänger des Workshops werden von einer vierköpfigen Band begleitet. Und natürlich darf sich das Publikum auch auf den Auftritt der stimmgewaltigen Claudia Masika freuen. (mgt)

