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Spannende Duelle

  17.03.2026 Möhlin
Wettkämpfer und Wettkämpferinnen zeigten ihr Können. Foto: zVg
Wettkämpfer und Wettkämpferinnen zeigten ihr Können. Foto: zVg

Freundschaftsturnier in Möhlin

Kürzlich trafen sich im Dojo des «Judo & Ju Jitsu Club Möhlin» Judoka aus Möhlin, Magden und Pratteln zu einem Freundschaftsturnier. Insgesamt 31 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen stellten sich auf der Matte ...

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