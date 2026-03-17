Spannende Duelle

Kürzlich trafen sich im Dojo des «Judo & Ju Jitsu Club Möhlin» Judoka aus Möhlin, Magden und Pratteln zu einem Freundschaftsturnier. Insgesamt 31 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen stellten sich auf der Matte ...

Freundschaftsturnier in Möhlin

Kürzlich trafen sich im Dojo des «Judo & Ju Jitsu Club Möhlin» Judoka aus Möhlin, Magden und Pratteln zu einem Freundschaftsturnier. Insgesamt 31 Wettkämpfer und Wettkämpferinnen stellten sich auf der Matte spannenden Duellen und konnten vor über 40 Zuschauerinnen und Zuschauern ihr Können zeigen.

In verschiedenen Alters- und Gewichtskategorien kämpften die Teilnehmenden im Modus «jeder gegen jeden». So erhielten alle mehrere Einsätze und konnten wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. Im Judo entscheiden Würfe, Haltegriffe und Bodentechniken über den Ausgang eines Kampfes – ein perfekt ausgeführter Wurf auf den Rücken wird mit «Ippon» bewertet und beendet den Kampf sofort.

Nach rund zwei Stunden standen die Resultate fest und die erfolgreichen Judoka wurden bei der Siegerehrung geehrt. Zum gemütlichen Ausklang trugen auch die von Eltern mitgebrachten Kuchen und Süssigkeiten bei.

Der «Judo & Ju Jitsu Club Möhlin» gratuliert allen Teilnehmenden zu ihren Leistungen und dankt den Helferinnen und Helfern, Kampfrichtern sowie Eltern für die Unterstützung und den gelungenen Anlass. (mgt)