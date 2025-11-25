Spaghettiplausch mit grossem Erfolg

Am vergangenen Sonntag fand während des Spaghetti-Plausches des TSV Frick, ein 2. Liga-Handballspiel der Fricker Damen 1 statt. Die Frickerinnen spielten im Ebnet gegen die, noch nicht bekannte, SG Albis Foxes Handball.

TSV Frick Damen 1, 2. Liga

Am vergangenen Sonntag fand während des Spaghetti-Plausches des TSV Frick, ein 2. Liga-Handballspiel der Fricker Damen 1 statt. Die Frickerinnen spielten im Ebnet gegen die, noch nicht bekannte, SG Albis Foxes Handball.

Die erste Halbzeit startete zunächst etwas holperig für die Frickerinnen, da die SG Albis Foxes gleich mit einem Tor vorlegte. Doch nach kurzer Zeit konnten sich die Fricktalerinnen fangen und glichen den Spielstand aus. Trotz der guten Leistung in der Verteidigung führten die Gegnerinnen bald mit einem Tor Vorsprung, zeitweise sogar mit deren zwei. In der 17. Minute gelang es den Frickerinnen, den Ausgleich zu erzielen und danach konnten sie sogar etwas davon ziehen. Zur Halbzeit stand es 13:10 für Frick.

Die Frickerinnen konnten in der zweiten Halbzeit an die Leistung der ersten Halbzeit anknüpfen. In der 32. Minute wurde es kurz kritisch, da sich die SG Albis Foxes bis auf ein Tor annähern konnte. Die Fricker Damen liessen dies jedoch nicht auf sich sitzen und gaben in der Verteidigung Vollgas, so dass die Gegnerinnen bis zur 45. Minute nur drei weitere Tore erzielen konnten. Währenddessen konnten sich die Frickerinnen durch Gegenstosstore und gute Abschlüsse zusätzlich einen Vorsprung von sechs Toren erarbeiten, welchen sie bis zum Schluss halten konnten. Das Spiel ging mit 27:21 an die Frickerinnen ging. (mgt)