SPAGHETTI-PLAUSCH DES TV STEIN

Der beliebte Spaghetti-Plausch des Turnvereins Stein fand kürzlich erneut im Saalbau Stein statt und sorgte für einen wahren Besucheransturm. Bereits in der ersten halben Stunde nach Türöffnung mussten zusätzliche Tische aufgestellt werden. Mit viel Einsatz und guter Organisation meisterte das Helferteam den Andrang souverän. Das neue digitale Bestellsystem unterstützte den Service im Hintergrund und trug zu einem reibungslosen Ablauf bei. Auch die Tombola sorgte mit ihren attraktiven Preisen für viele glückliche Gesichter. (mgt)



